ВСУ своей работой доказали, что Украина может стать центром международных гарантий – ОП

На переговорах в Турции произошел настоящий прорыв

Переговоры по договору о гарантиях безопасности для Украины, которые продолжаются в разных форматах в течение последних недель, при всей сложности наконец-то сдвинулись с "мертвой точки". Самое главное, что наши Вооруженные Силы своей борьбой за последний месяц доказали возможность Украины стать центром международных гарантий.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, принимавший участие в переговорах в Стамбуле 29 марта.

По его словам, именно на переговорах в Турции произошел настоящий прорыв – были достигнуты определенные предварительные договоренности.

"Дальше уже будут готовить возможную встречу лидеров для того, чтобы проговорить и финализировать именно вопросы безопасности для Украины, международной безопасности, международные гарантии безопасности от партнеров, которые уже предварительно, как мы видим, заявляют о том, чтобы достигнуть таких гарантий. Это, мне кажется, победа для Украины", – объясняет Тимошенко.

Также он ответил на упреки скептиков относительно присутствия в положениях договора безопасности россии.

"То, что там есть россия, о чем многие скажут, что это проблема или что-то еще, для меня вообще непонятно: у нас идут переговоры с россией, у нас война с россией, то как россия может не быть в этом составе международных гарантий? Но именно для этого есть другие страны-гаранты", – говорит заместитель руководителя ОП.

Тимошенко уверен, что нарабатываемый формат договора является выигрышным для нашей страны, поскольку предусматривает четкие временные рамки для реакции стран-гарантов на угрозы, которые могут возникнуть. Так, если в НАТО начинается вооруженный конфликт, то страны-участницы Альянса проводят неограниченные по времени консультации. В нашем случае участники договора должны принять решение о предоставлении оружия или вводе войск в течение трех дней.

"То есть это формат НАТО, но лучше. Мы не являемся членом НАТО, но нам нужно стоять, нам нужно защищать свою страну, но нужно и найти формат, в котором мы будем дальше защищать", – отмечает он.