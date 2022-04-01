Ответов россии на предложения Украины еще нет: Кулеба объяснил, чего мы ждем
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Украина рассчитывает на более конструктивные диалоги
По состоянию на пятницу, 1 апреля, Украина еще не получила ответов россии на предложения, озвученные во время переговоров в Стамбуле.
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Об этом дежурному пресс-брифинга в Польше рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".
"Нет, полноценные ответы мы еще не получили на те предложения, которые были озвучены в Стамбуле. Мы видим определенные публичные комментарии, которые раздаются от российских официальных лиц, но мы ждем полноценный формальный ответ россии", — пояснил министр.
Кулеба также добавил, что получив ответы от российской стороны, Украина точно сможет понять, будет ли агрессор в дальнейшем общаться на языке ультиматумов, или все же украинской делегации можно ожидать более конструктивного диалога и поиска взаимоприемлемых для обеих сторон решений.
Ранее "Телеграф" сообщал, что глава фракции "Слуга народа", являющийся одним из членов украинской делегации Давид Арахамия, подробнее рассказал, чего хочет Украина, подписывая с россией международный договор о гарантиях безопасности.
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