Жилищный кризис вполне реален: аналитик озвучил 3 проблемы, ожидающие рынок недвижимости после войны

После войны может значительно возрасти стоимость стройматериалов, что скажется и на ценах на квартиры.

В Украине после начала войны рынок недвижимости кардинально изменился — если раньше жилье в Киеве или Мариуполе имело значительный спрос, то сейчас столица замерла в ожидании, а город на Азовском море вообще находится в катастрофическом состоянии из-за бомбардировок российских оккупантов.

Спрогнозировать, что будет с рынком недвижимости после войны, попробовал аналитик TeleTrade Сергей Родлер в комментарии "Сегодня".

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По словам аналитика, делать прогнозы в такой ситуации очень сложно, ведь никто не может знать, какие города уцелеют. То же самое и с ценой на недвижимость.

Родлер указывает, что по завершении войны спрос на жилье со стороны украинцев будет значительным и это очевидно, но в то же время упадет интерес к жилью со стороны иностранцев. В частности это касается Киева.

"Рынок недвижимости в столице перестал работать, а его представители заняли выжидательную позицию. Если конфликт завершится в ближайшую неделю или две, то ситуация не должна сильно измениться. Но если война затянется и станет более агрессивной, то можно будет ожидать обвала цен", – считает аналитик.

По его словам, после войны будет наблюдаться рост цен на строительные материалы, а это значит, что строительные работы тоже подорожают. В свою очередь последнее отразится на объеме предложения нового жилья и его стоимости.

"Инфляция оказывала свое влияние и в предыдущие годы (в крупных городах квартиры подорожали за два года почти на 50%), но сейчас ситуация еще хуже из-за глобальной обстановки. Жилищный кризис вполне реален в текущих условиях, однако остаются надежды на материальную помощь со стороны западных партнеров и стимулирующих программ украинского правительства, которые позволят закрыть жилищный вопрос без серьезных потерь для нуждающихся", — отметил Сергей Родлер.

Аналитик добавил, что может возникнуть и такая ситуация, когда на востоке страны жилье будет дешеветь, а на западе будет дорожать на волне оттока людей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Офисе президента озвучили, сколько еще будут продолжаться активные боевые действия в Украине.