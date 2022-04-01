Арестович дал свою версию взрыва и пожара в Белгороде

В настоящее время неизвестно, что именно спровоцировало пожар на нефтебазе

За происходящее на территории российской федерации должно отвечать только ее руководство. Именно оно и должно разобраться в том, что в течении последних дней произошло в Белгороде.

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Указанную информацию на своей странице в соцсети в пятницу, 1 апреля, комментируя пожар, возникший на нефтебазе в российском Белгороде, обнародовал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, военно-политическое руководство Украины занято применением всех необходимых методов для соблюдения безопасности, территориальной целостности, а также неприкосновенности нашего государства. Не менее важен и вопрос мира и спокойствия украинцев.

Что касается боевых действий, то Арестович уверяет, что Украина ведет бои исключительно на своих территориях, защищая их от захватчиков из россии, а то, что происходит на территории российской федерации, должно волновать исключительно руководство страны-агрессора.

"Пожалуй, им надо разбираться, что же произошло в Белгороде: может кто-то покурил не в том месте, или еще что-то. Может, российские военные саботируют доступными методами выполнения приказов, которые не хотят выходить на украинскую территорию., что происходит на территории России, несет ответственность руководство России. К ним и все вопросы", — дополнил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пожар возник на нефтебазе в российском Белгороде в пятницу, 1 апреля. Это событие спровоцировало недюжинную панику среди местных жителей, которые начали массово покидать населенный пункт, в результате чего на заправочных станциях возникли огромные очереди.

Также напомним, что в украинском Министерстве обороны также успели прокомментировать произошедший в российском городе инцидент, однако ни опровергать, ни подтверждать причастность Украины к этому взрыву, не стали.