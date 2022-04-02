Дал по зубам армии путина: что известно про главкома ВСУ Валерия Залужного

Главком ВСУ воюет с РФ вот уже 8 лет

Вот уже более месяца продолжающаяся агрессия рф против Украины, и все чаще ВСУ наносят поражения оккупантам в ходе наступательных операций, которые ранее анонсировал главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

Сражаться с российской агрессией Валерий Залужный начал еще в 2014 году и свои генеральские погоны получил после 3 лет участия в боевых действиях на Донбассе.

"Телеграф" выяснил жизненный путь генерала, возглавившего борьбу против военной агрессии россии.

Первый украинский генерал во главе сухопутных войск Украины

Валерий Залужный родился 8 июля 1973 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области и военное образование получил уже в украинском вузе, с отличием окончив Одесский институт Сухопутных войск в 1997 году.

За последующие 8 лет Валерий Залужный прошел путь от командира взвода до командира батальона, после чего перешел на штабную работу в одной из бригад ВСУ. В 2009-2012 годах он командовал 51-й механизированной бригадой, дислоцировавшейся в его родном Новоград-Волынске.

В 2014 году окончил Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского, а в том же году стал заместителем начальника боевой подготовки командования СВ ВСУ. В 2017 году Залужному было присвоено воинское звание генерал-майора и был назначен заместителем командования войск оперативного командования "Юг" украинских Сухопутных войск.

Спустя 2 года, побывав уже первым заместителем начальника Объединенного оперативного штаба ВСУ, Валерий Залужный стал командующим оперативного командования "Север", а с данного поста 27 июля 2021 года был назначен главнокомандующим ВСУ. В августе 2021 года Залужный получил воинское звание генерал-лейтенанта, а 4 марта 2022 года – полного генерала.

Параллельно с воинской карьерой у Валерия Залужного развивалась личная жизнь в которой нашлось место жене Елене и двум дочерям, старшая из которых также служит в армии, а младшая учится на врача.

Боевая биография Залужного: на Донбассе с 2014 года

На востоке страны свой боевой путь Валерий Залужный начал в июле 2014 года, когда был назначен заместителем командира сектора "С" сражавшего на направлениях северной части Донецкой области (города Углегорск, Дебальцево, Горловка). Здесь будущий главком ВСУ получил свой первый боевой опыт, одержал первые победы вроде освобождения Дебальцево и поселка Южный у Горловки.

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"О тяжелых событиях… Это, пожалуй, 2014 год, август. Потом Дебальцево (бои за город шли в начале 2015 года — Ред.). Как-то неспокойно было. Ощущение постоянной угрозы… Казалось, что будет еще хуже, чем было в 2014-м. Хорошо запечатлелся в памяти 25-й батальон (тербат "Киевская Русь", сформированный из майдановцев и жителей Киевщины (Ред.), который я заводил туда, в район Дебальцево, расставлял на позиции. Первые бои, первые потери…", — вспоминал генерал в интервью СМИ.

Впоследствии Валерий Залужный командовал в разных секторах боевых действий на Донбассе, так что службу там он закончил начальником штаба Объединенных сил и этот опыт несомненно использовал в 2022 году.

Боевой генерал – авторитет для армии

Как писали СМИ, назначение генерала Валерия Залужного главнокомандующим ВСУ в армии восприняли позитивно, поскольку уважают его за личное участие в боевых действиях на Донбассе.

"Боевой офицер, генеральские погоны получил в 2017-м. Каждое его назначение — и в замы командующего ООС, и на ОК "Север" — офицеры неизменно воспринимали с энтузиазмом", — сообщало со ссылкой на одного из военных издание Фокус.

Как не раз говорил в своих редких интервью для СМИ сам Залужный, он является сторонником ухода ВСУ от "советских стандартов", перехода к новой армии, оснащенной современной техникой, прежде всего ПТРК "Джавелин" и БПЛА "Байрактар".

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Избранная командующим СВ ВСУ гибкая тактика маневренной обороны, не позволила рф разгромить украинские части в первые дни активной фазы войны 2022 года и со временем перейти к успешным контрнаступательным действиям ВСУ.

Благодаря всему этому Валерий Залужный, как неоднократно говорили собеседники "Телеграфа", сейчас пользуется абсолютным авторитетом у военных, волонтеров и всего украинского общества как человек, переигравший путинских стратегов.

Как пишут российские СМИ, владимир путин по сути признал, что благодаря умелым действиям ВСУ, его стратегия в Украине потерпела крах. Поскольку взять Киев "малой кровью" явно не получится, то президент рф попросту не знает, что делать дальше. Сейчас избрана тактика отвода войск с киевского направления и перенос основного удара на Донбасс.