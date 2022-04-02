Укр

"Как мы вас ждали": в сети показали трогательное видео встречи украинцами сил ВСУ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
285
Кадр из видео Новость обновлена 02 апреля 2022, 09:46
Кадр из видео

Украинские воины желанные гости

Украинская армия отодвигает захватчиков в разных частях страны — в окрестностях Киева, на Черниговщине, на юге, и жители освобожденных населенных пунктов приветствуют ВСУ.

Видео прохождения одного из таких сел опубликовали в Телеграм-канале сухопутных войск вооруженных сил Украины.

Вдоль дороги вышли местные жители, которые рассказывают проходящим военным о поведении оккупантов и пытаются поделиться с ними продуктами. Название населенного пункта не указывается, вероятно, из соображений безопасности.

"Как мы вас ждали, берите пожалуйста", — говорит плачущая женщина с яблоками в руках. "На Жигулях ездят, пьяные", " в хату из пулемета попали", — рассказывают мужчины, стоящие вдоль дороги.

Украинские военные отмечают, что бой еще не закончен.

Ранее "Телеграф" публиковал видео, как армию Украины встречали в другом освобожденном городе — местные жители ликвидируют последствия присутствия российских войск, тушат пожары.

А в Иванкове Киевской области жители массово встречали военных под дождем с флагом Украины в руках.

Теги:
#Война #Освобождение #ВСУ
NYT: россия не случайно бомбит мирные города, направляя поток беженцев в Европу
Украина
NYT: россия не случайно бомбит мирные города, направляя поток беженцев в Европу
Дата публикации
Дата публикации
Категория
NYT: россия не случайно бомбит мирные города, направляя поток беженцев в Европу
NYT: россия не случайно бомбит мирные города, направляя поток беженцев в Европу
Дата публикации
Категория
россияне меняют главную цель атаки
Планы россии изменились: новые карты боев в Украине
Дата публикации
Категория
Главком ВСУ Валерий Залужный на одних из учений перед войной
Дал по зубам армии путина: что известно про главкома ВСУ Валерия Залужного
Дата публикации
Категория
Украинский флаг в Полтаве
Россияне ракетами обстреляли Полтаву и Кременчуг: что известно о разрушениях
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 2 апреля
Война – день 38: оккупанты ударили по Полтаве и Днепру, а ВСУ освобождают Киевщину