"Как мы вас ждали": в сети показали трогательное видео встречи украинцами сил ВСУ

Украинские воины желанные гости

Украинская армия отодвигает захватчиков в разных частях страны — в окрестностях Киева, на Черниговщине, на юге, и жители освобожденных населенных пунктов приветствуют ВСУ.

Видео прохождения одного из таких сел опубликовали в Телеграм-канале сухопутных войск вооруженных сил Украины.

Вдоль дороги вышли местные жители, которые рассказывают проходящим военным о поведении оккупантов и пытаются поделиться с ними продуктами. Название населенного пункта не указывается, вероятно, из соображений безопасности.

"Как мы вас ждали, берите пожалуйста", — говорит плачущая женщина с яблоками в руках. "На Жигулях ездят, пьяные", " в хату из пулемета попали", — рассказывают мужчины, стоящие вдоль дороги.

Украинские военные отмечают, что бой еще не закончен.

Ранее "Телеграф" публиковал видео, как армию Украины встречали в другом освобожденном городе — местные жители ликвидируют последствия присутствия российских войск, тушат пожары.

А в Иванкове Киевской области жители массово встречали военных под дождем с флагом Украины в руках.