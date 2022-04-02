"Враг будет вылечен": Комаровский показал "этническое биологическое оружие" украинцев (видео)

Троллинг над российской пропагандой у Комаровского вышел отличным

Украинский доктор-педиатр Евгений Комаровский решил высмеять российскую пропаганду насчет "биолабораторий США" и "бактериологического оружия в Украине" весьма оригинальным способом. 1 апреля он представил своим подписчикам "новейшую разработку украинских ученых" — боевую этническую утку У-2.

Видео появилось на его YouTube-канале, пишет "Телеграф".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Для начала доктор Комаровский "отчитался" насчет общей активизации украинцев по использованию биооружия. Среди уже задействованных видов он назвал комаров, а также похвалился успехами пчел на Херсонщине, которые, проснувшись от зимней спячки, здорово покусали российских захватчиков, невовремя оказавшихся у них на пути.

Но главным гвоздем программы, разумеется, стала все та же боевая этническая утка. Её применение, по словам Евгения Комаровского, весьма простое.

Боевая этническая утка У-2

"Утки очень много гадят. Утиный помет он имеет основное лечебное воздействие. Да-да, именно не атакующее, а лечебное", — подчеркнул он.

Также он объяснил, почему дал оружию название "У-2" — якобы из-за того, что первый "вариант" оружия не успевал долететь до границы. Сейчас же птицу якобы "модифицировали".

По словам доктора, подобную этническую утку можно использовать, чтобы излечить россиян от эпидемии так называемой "пу-лихорадки", которая бушует в соседней стране уже много лет. Среди симптомов у "зараженных" Комаровский перечислил желание считать себя самым умным, самым сильным, необходимость поучать других, как им жить и на каком языке говорить, а также отсутствие логики и здравого смысла.

"Собственно говоря, наша утка выделяет экскременты, которые разбрызгиваются в воздухе, и благодаря им антиген "пу-лихорадки" нейтрализуется", — резюмировал Комаровский, добавив, что "враг обязательно будет вылечен".

Самое интересное в этом видео то, как доктору удалось ни разу не рассмеяться на камеру, говоря столь откровенную чепуху сродни российской пропаганде. Разумеется, большинство его подписчиков уловили юмор и поблагодарили специалиста за то, что даже во время войны тот не забывает про 1 апреля и поднимает настроение.

Напомним, ранее мы рассказывали, как россияне боятся "боевых голубей" из Украины и каким образом на это реагируют наши соотечественники.

Также "Телеграф" писал о реакции украинских граждан (а особенно жителей Харькова) на заявления о том, что у нас в освобожденных городах появляются "летающие эскадроны смерти", расстреливающие цивильных. Спойлер — в эту роспропаганду не поверили даже многие русские.