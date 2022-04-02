"Враг будет вылечен": Комаровский показал "этническое биологическое оружие" украинцев (видео)
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Троллинг над российской пропагандой у Комаровского вышел отличным
Украинский доктор-педиатр Евгений Комаровский решил высмеять российскую пропаганду насчет "биолабораторий США" и "бактериологического оружия в Украине" весьма оригинальным способом. 1 апреля он представил своим подписчикам "новейшую разработку украинских ученых" — боевую этническую утку У-2.
Видео появилось на его YouTube-канале, пишет "Телеграф".
Почему россии не выиграть войну против Украины?
Для начала доктор Комаровский "отчитался" насчет общей активизации украинцев по использованию биооружия. Среди уже задействованных видов он назвал комаров, а также похвалился успехами пчел на Херсонщине, которые, проснувшись от зимней спячки, здорово покусали российских захватчиков, невовремя оказавшихся у них на пути.
Но главным гвоздем программы, разумеется, стала все та же боевая этническая утка. Её применение, по словам Евгения Комаровского, весьма простое.
"Утки очень много гадят. Утиный помет он имеет основное лечебное воздействие. Да-да, именно не атакующее, а лечебное", — подчеркнул он.
Также он объяснил, почему дал оружию название "У-2" — якобы из-за того, что первый "вариант" оружия не успевал долететь до границы. Сейчас же птицу якобы "модифицировали".
По словам доктора, подобную этническую утку можно использовать, чтобы излечить россиян от эпидемии так называемой "пу-лихорадки", которая бушует в соседней стране уже много лет. Среди симптомов у "зараженных" Комаровский перечислил желание считать себя самым умным, самым сильным, необходимость поучать других, как им жить и на каком языке говорить, а также отсутствие логики и здравого смысла.
"Собственно говоря, наша утка выделяет экскременты, которые разбрызгиваются в воздухе, и благодаря им антиген "пу-лихорадки" нейтрализуется", — резюмировал Комаровский, добавив, что "враг обязательно будет вылечен".
Самое интересное в этом видео то, как доктору удалось ни разу не рассмеяться на камеру, говоря столь откровенную чепуху сродни российской пропаганде. Разумеется, большинство его подписчиков уловили юмор и поблагодарили специалиста за то, что даже во время войны тот не забывает про 1 апреля и поднимает настроение.
Напомним, ранее мы рассказывали, как россияне боятся "боевых голубей" из Украины и каким образом на это реагируют наши соотечественники.
Также "Телеграф" писал о реакции украинских граждан (а особенно жителей Харькова) на заявления о том, что у нас в освобожденных городах появляются "летающие эскадроны смерти", расстреливающие цивильных. Спойлер — в эту роспропаганду не поверили даже многие русские.
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