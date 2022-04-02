В Еврокомиссии подтвердили готовность либерализовать грузовые перевозки из Украины в ЕС – Кубраков

Украинские экспортеры получат возможность беспрепятственно доставлять продукцию в Европу

Глава Генерального директората по транспорту Еврокомиссии Генрик Гололей подтвердил готовность ЕС начать процесс либерализации грузового транзита из Украины в страны Европейского Союза.

Об этом после переговоров с высоким представителем ЕС сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Как и в случае с соглашением о Совместном авиационном пространстве Украины с ЕС, его будут ратифицировать все государства-члены", — добавил Кубраков.

Либерализация грузового транзита в страны ЕС должна существенно улучшить экспортный потенциал Украины. После ратификации соглашения украинские экспортеры получат возможность беспрепятственно доставлять продукцию в Европу.

Пока же правительство, по словам министра, работает над поддержкой бесперебойного функционирования логистической системы, в частности, железной дороги и Дунайских портов. Для этого правительство приняло решение о дополнительном покрытии рисков страховым компаниям.

Как пояснил министр, этим решением предусмотрено возмещение для фрахтователей, операторов, владельцев морских судов и судов внутреннего плавания, которые ходят под флагом Украины и флагами иностранных государств.

Аналогичное возмещение применяется также для владельцев и операторов подвижного состава, допущенного к обороту по железным дорогам пути европейского стандарта, если этот подвижной состав находится на территории Украины.

Эти инициативы правительства позволяют перенаправлять экспортные грузопотоки по новым логистическим цепочкам. Это крайне важно, как пояснил министр, поскольку Украина сейчас потеряла возможность пользоваться морскими портами, через которые до войны проходило 70-80% экспорта основных грузов, среди которых зерно, руда, черные металлы и т.д.

"Сейчас Украина адаптируется к новым условиям. Возобновляет работу в экономике, строит новые логистические маршруты. После победы над врагом мы будем сильнее и опытнее", — отметил Кубраков.