"Две цели одним выстрелом": украинские военные поделились эффектным видео работы артиллерии

Украинские защитники продолжают поражать своим военным мастерством.

Бойцы Вооруженных Сил Украины продемонстрировали удивительное мастерство, уничтожив две вражеские цели одним выстрелом. Такой "джекпот" удался у артиллеристов 44 бригады имени гетмана Даниила Апостола.

Эффектное видео работы украинской артиллерии появилось на странице бригады в Фейсбуке.

"До АТО было мнение, что один снаряд дважды в одно и то же место не попадает — убедились, что попадает" — говорится в подписи к видео.

Стоит отметить, что российские оккупанты пытались замаскировать вражеский танк и БМП в гражданском секторе вблизи церкви. Однако зоркий глаз бойцов ВСУ не пропустит ни одного врага.

Также отметим, что это не единственный уникальный" случай, когда украинские воины "необычно" уничтожают вражескую технику. 1 апреля ВСУ разбомбили сразу два транспортно-боевых вертолета Ми-8 российской армии, используя отечественный переносной противотанковый ракетный комплекс "Корсар" (который вообще предназначен не для воздушных целей).

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинским военнослужащим удалось сбить над оккупированной Луганщиной вражеский ударный вертолет Ми-28, который благодаря усовершенствованному оборудованию для "работы" в темное время суток, называют — "Ночным охотником."