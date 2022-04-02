Укр

У оккупантов паника из-за радиации: белорусам посоветовали избегать солдат рф

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Разбитая техника россиян Новость обновлена 02 апреля 2022, 20:12
Разбитая техника россиян

Захватчики покинули ЧАЭС, однако им еще аукнется пребывание в зоне.

Среди военнослужащих вооруженных сил рф распространяются панические настроения через радиационное облучение личного состава, который базировался в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей официальной странице в Facebook.

По информации источника, населению белорусского поселка городского типа Брагин рекомендовано избегать контактов с отошедшими из загрязненной зоны российскими оккупантами. При этом у российских солдат, которые находились в зоне ЧАЭС распространяются панические настроения.

В Генштабе ВСУ также отметили, что из-за значительных потерь личный состав врага деморализован, что, в свою очередь, влияет на качество выполнения ими поставленных задач. Также в свежей сводке за 18:00 2 апреля сообщается о ситуации на фронте.

Напомним, 31 марта оккупанты ушли с Чернобыльской АЭС, забрав пленных нацгвардейцев. Кроме того, захватчики занялись мародерством и прихватили с собой даже ложки и тарелки. Российские солдаты получили мощную дозу радиации, но радуются, что им удалось вывезти награбленное.

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#Украина #Россия #Война с Россией
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