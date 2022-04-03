В Мариуполе россияне убили кинорежиссера из Литвы: что известно
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От российского снаряда погиб литовский режиссер.
В Мариуполе, который вот уже месяц находится в блокаде российских оккупантов, погиб литовский документалист и режиссер Мантас Кведаравичюс.
Об этом сообщил в Facebook режиссер Виталий Манский.
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"Наш друг, участник Артдокфест, литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе, с камерой в руках", — написал Манский.
По информации литовского издания 15min, в автомобиль, в котором ехал режиссер, попала ракета. Кведаравичюса срочно доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.
Мантас Кведаравичюс литовский режиссер-документалист, в 2016 году снял документальный фильм "Мариуполис" о войне на Донбассе и жизни в Мариуполе. Ленту, премьера которой состоялась на Берлинском кинофестивале, называли "человеческой историей на фоне исторических потрясений".
В 2011-м режиссер создал документальный фильм Барзах о пытках и похищениях людей в Чечне.
Публичного подтверждение о его смерти от украинских властей пока не было. Режиссеру было 45 лет.
Напомним, 2 марта стало известно о гибели украинского фотожурналиста и документалиста Максима Левина.
Ранее сообщалось, что в боях за Мариуполь погиб украинский чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал.
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