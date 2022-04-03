Украинская снайперша об оккупантах: "Фашисты и те не были такими подлыми"

Свободу родной страны защищают не только парни, но и девушки

Украинская снайперша с позывным "Уголек" считает, что даже нацистская Германия не демонстрировала подобной жестокости, которая сейчас исходит от российских оккупантов. Армии страны-агрессора девушка противостоит еще с 2017 года, поэтому знает, о чем говорит.

Ближе с позицией военнослужащей и ею самой украинцев познакомили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

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По словам девушки, российские военнослужащие не могут считаться людьми из-за всех зверств, которые сейчас совершают. Поэтому у нее есть лишь один совет к своим сестрам и братьям по оружии — "мочить врага".

"Уголек" позирует со своей подругой-винтовкой

"Фашисты — и те не были такими подлыми, как эти орки, — уверяет "Уголек". — Мы обязательно победим. Лично я буду стоять до последнего!"

Также военнослужащая искренне рада, что много украинцев прозрели насчет россии и понимают, каким агрессором являются жители соседней страны.

Такой взгляд не предвещает ничего хорошего врагу

Отметим, что девушка проходит службу в 35-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского. В армию пошла вслед за младшим братом, ведь хотела, чтобы он ею гордился. Сообщается, что иногда снайперше приходилось выполнять боевые задания в зоне ООС.

Девушка собирается победить врага

В январе 2022 года "Уголек" решила сделать перерыв в военной карьере — у нее закончился контракт. Однако война, начавшаяся 24 февраля, решила все по-другому. Сейчас военнослужащая снова в строю и не собирается отступать со своей земли.

Отметим, что Украину сейчас защищают не только мужчины, но и тысячи женщин. Одна из них, к сожалению, посмертно даже был удостоена звания Героя Украины — военная медик Инна Дерусова, которая спасала жизни людей в Ахтырке.