"Наша нация непобедима": украинка "отжала" мешок боеприпасов у россиян, пока они спали пьяные (видео)

Патроны женщина надежно спрятала, а после передала ВСУ.

Украинские военные получили ценный военный "трофей" от жительницы села Перемога, что на Киевщине, в виде цинка с боеприпасами, которые украинка "отжала" у российских оккупантов. Как видите, бойцы ЗСУ получают военные "подарки" не только в бою, или когда находят брошенную россиянами технику, как например ЗРК "Бук", который российские солдаты оставили при отступлении, но и от обычных мирных жителей.

Видео, на котором видно, как украинка отдает боеприпасы, опубликовал украинский военный Денис Попов на своей странице в Facebook.

"Кого вы, идиоты, хотели победить??? Против вас тут все. И природа тоже", — написал военный, добавив, что украинка спрятала целый мешок боеприпасов в кроличьей клетке.

Стоит отметить, что женщине удалось "отжать" патроны у оккупантов, а именно осколочный боеприпас для подствольного гранатомета ВОГ-25, когда те напились и пьяные позасыпали. Об этом жительница Перемоги рассказала Попову уже не на камеру.

В комментариях под видео украинцы восхищаются смелостью женщины и оставляют ей много позитивных пожеланий.

Как сообщалось ранее, глава Николаевской ОГА Виталий Ким пожаловался, что местные бойцы смогли взять трофеями кучу российских снарядов, но, как оказалось, примерно треть из них не взрывается.

Также ранее украинский "автопарк" трофейной техники пополнили БМП-2, радиостанция средней мощности Р-166-0,5 и командно-штабная машина Камаз-5350 6х6 из Тростянца. Помимо этого парни из ВСУ захватили и тяжелую огнеметную систему — ТОС-1А "Солнцепёк".