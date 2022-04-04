Снятие налички на кассе в магазинах, аптеках и АЗС: как, где и сколько денег можно получить

Максимальная сумма для снятия – 6000 гривен

В Украине в условиях военного положения стала доступна возможность снятия наличных не только в банкоматах, но и на кассах магазинов, АЗС, аптек и т.д. Главное условие – до получения наличных денег посетитель должен что-то приобрести и рассчитаться картой, с которой в дальнейшем планируется списание.

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Как сообщили в пресс-центре Национального банка, благодаря новой опции "выдача наличных денег на кассе", однократно допускается снятие суммы не большей в 6 тысяч гривен на один чек.

В каких магазинах можно снять деньги на кассе

Первыми, кто ввел возможность получить наличные деньги на кассе, были магазины Fozzy Group, в список которых входят:

"Сильпо" . Покупатели могут снять деньги с карты с 26 февраля. В одном чеке выдают не больше 6 тысяч гривен.

. Покупатели могут снять деньги с карты с 26 февраля. В одном чеке выдают не больше " Thrash! Траш!". Условия снятия наличных денег примерно такие же: оплачивая свои покупки картой, вам нужно предупредить продавца, что вы хотите снять необходимую сумму. Один чек – не должен превышать 6 тысяч гривен.

Следует отметить, что в этой сети операции с увеличенным лимитом поддерживают все карты MasterCard. Что касается Visa, то с нее покупатель может снять не более 500 гривен однократно, однако есть несколько таких операций.

"Фора". В этих магазинах можно снять наличные на кассах, но могут возникнуть определенные трудности, ведь довольно часто у кассира может не хватить необходимой вам суммы или из-за определенных технических неисправностей терминалов.

С 1 марта в Украине возможность снятия наличных денег на кассах внедрили и такие магазины, как "АТБ-Маркет". Каждый посетитель сети имеет возможность снять до 6 тысяч гривен на кассе, однако после оплаты одного из имеющихся товаров платежной картой любого банка.

С 7 марта — "Ашан ". Схема уже ясна: покупаете товар, сообщаете кассира о необходимости снять наличные. Соответствующая услуга уже доступна в таких городах как Киев, Львов, Днепр, Житомир, Черновцы. В дальнейшем компания планирует расширять список.

С 9 марта услугу "снятия наличных денег на кассе" внедрили и такие торговые центры как "Эпицентр" и "Новая Линия". Максимальный лимит снятия наличных с карт Visa и MasterCard в этих сетях составляет 6 000 гривен на один чек.

Кроме того, услуга уже доступна даже на кассах самообслуживания в магазинах "NOVUS". Доступны наличные на линейных кассах — 6 тысяч гривен, на кассах самообслуживания — до 1 тысячи гривен. Перед снятием наличных денег необходимо совершить покупку картой на любую сумму.

На кассе VARUS также можно снять до 6 000 гривен. Работает сеть с картами всех украинских банковских учреждений.

Во всех магазинах "Копійочка" также начала работать услуга по выдаче наличных денег в кассе. Доступные для одноразового снятия – 500 гривен.

Услуга "Наличные на кассе" доступна и в магазинах сети "КОЛО", однако снимать деньги покупатели могут только с карты Mastercard.

Снятие денег на кассах в аптеках

Кроме продуктовых и других супермаркетов украинцы могут получить наличные деньги на кассах аптек. В настоящее время эта услуга доступна в следующем:

АНЦ,

Копейка,

911,

Шар@,

Аптека оптовых цен,

Аптека 03,

Аптека низкие цены №1,

Дешево,

Партнер,

Первая Аптека,

Белая Ромашка.

Принцип такой же, как и в магазинах – можно снять до 6 000 гривен при условии, что вы что-нибудь покупаете. О желании обналичить деньги, сразу предупреждаете фармацевта-кассира.

Наличные на кассах в украинских АЗС

Что касается сети АЗС, то услугу "снятие наличных денег на кассе" уже успели внедрить следующие:

ОККО – один чек до 6 000 грн.

– один чек до Укрнафта — наличные деньги на кассе доступны в сумме до 5 000 грн.,

— наличные деньги на кассе доступны в сумме до БРСМ-Нефть — до 500 грн.,

— до WOG — 6 000 грн.

Как отметили в главном банке страны (НБУ), такой способ снятия наличных денег имеет ряд преимуществ, ведь держателю карты не нужно искать банкомат, подвергаясь опасности во время военных действий в стране.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцам открыли возможность снимать наличные деньги не в банкоматах, чтобы решить проблемы со снятием наличных денег в банкоматах.