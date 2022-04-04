Укр

Экс-губернатор штата Нью-Йорк передал Украине модульные дома для временно проживания людей – ОВА

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Экс-губернатор штата Нью-Йорк передал Украине модульные дома для временно проживания людей – ОВА Новость обновлена 04 апреля 2022, 12:22

В Закарпатье поступили 18 модульных домов в рамках помощи от Центра лидерства "George E. Pataki Leadership Center" и Фонда помощи Украине "The Ukrainian relief found". Их доставил бывший губернатор штата Нью-Йорк Джордж Патаки во время своего визита, сообщает глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

По его словам, монтаж этих домов занимает считанные минуты, а транспортировка легкая и быстрая. Также у домов есть все необходимые элементы для поселения семей на определенный период.

Как отметил Патаки, такие дома использовались в США для обеспечения проживания людей после природных катастроф.

"Мы сразу передаем их для нужд тех, кто оказался в тяжелой ситуации в Буче, Гостомеле и других городах", – сказал Микита и добавил, что все полученные дома уже скоро направят в Киевскую область.

Учитывая все преимущества такого решения, американским коллегам было предложено рассмотреть возможность поставки и компактного расположения городков из модульных домов в освобождаемых от захватчиков регионах. Это позволит людям получить кров на период, пока не удастся восстановить собственное жилье.

"Джордж Патаки согласился с предложениями, поэтому сразу после визита контактные менеджеры и специалисты начнут работать над формированием комплексного запроса по определенным вопросам", – говорит Микита.

Со своей стороны Патаки предложил создать на Закарпатье общий фонд, который мог бы аккумулировать благотворительные взносы из США для развития мест компактного проживания вынужденно перемещенных лиц.

Теги:
#Закарпатье #Война #Жилье
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