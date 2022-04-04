Враг планирует эскалацию на востоке и пытается укрепиться на юге: сводка Генштаба
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Войска рф перебрасывают дополнительные подразделения для участия в войне в Украине
Российские войска продолжают кровавую войну в Украине уже 40-й день и готовят очередную наступательную операцию на востоке Украины. Кроме того, вражеская армия пытается усилить свои тактические позиции на юге Украины.
Сводку событий на фронте сообщает Генштаб.
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Так, на востоке Украины враг осуществляет развертывание элементов оперативного построения наступательной группировки и наращивает систему управления. Также оккупационные войска проводят перегруппировку и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях на юге Украины. Российская армия продолжает формировать и перемещать дополнительные подразделения для участив в войне в Украине.
В Генштабе также сообщили, что войска Восточного военного округа рф перемещаются из Беларуси в россию.
"Наблюдается перемещение подразделений Восточного военного округа и воздушно-десантных войск с территории республики Беларусь в российскую федерацию. Перемещение вооружения, военного и личного состава осуществляется железнодорожным транспортом и воздушным путем", — говорится в сообщении Генштаба.
Также по имеющейся информации, отдельные подразделения 35 общевойсковой армии (Белогорск) и 36 общевойсковой армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа размещены в районах населенных пунктов Речица и Ямполь (Гомельская область республики Беларусь).
Напомним, что ранее глава Луганской ОВ Сергей Гайдай призвал жителей области эвакуироваться из-за наступления армии агрессора. Также с призывом покинуть область обратился глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
Как сообщал "Телеграф", ранее в Генштабе рассказали о потерях оккупантов в Украине. Общие боевые потери противника по состоянию на 4 апреля составили 18300 человек.
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