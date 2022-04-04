"Укронацисты как с цепи сорвались": в сети одним твитом разрушили всю российскую пропаганду

Чувство юмора у украинцев спасает даже во время войны.

Российская пропаганда старательно пытается "отмыть" свою армию от преступлений, совершенных в отношении мирного населения Украины, на землю которой оккупационные войска ворвались 24 февраля. Однако все их заявления удалось опровергнуть одной лишь публикацией в соцсети Twitter.

Его в воскресенье, 3 апреля, опубликовал пользователь под ником "Сталкер".

"После 24.02 "укронацисты" как с цепи сорвались. Разрушили свои города, зернохранилища, насиловали женщин, перестреляли родных и близких, соседей, коров и собак. Лишь бы дискредитировать путина и его благородных мушкетёров блдъ. Какими же надо быть идиотами, чтобы в это поверить", — говорится в сообщении пользователя соцсети.

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Другие украинцы в комментариях привели еще некоторые примеры заявлений, которые российские пропагандисты пытаются донести до своего народа. Среди них и заявления, что "Украина сама себя обстреливает" (наверное, снарядами-бумерангами, которых вообще не существует), или "украинцы сами себе не дают начать посевную". А также десятки других тезисов пропаганды, которая в головах людей, способных хоть чуть-чуть думать, просто не укладывается.

При этом украинцы не теряют надежды, что хоть какая-то часть россиян способна мыслить критически и не верит во все эти пропагандистские тезисы.

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