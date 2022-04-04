Укр

"Я жива, я буду вічно жити": в Гостомеле "завелась" сгоревшая "Мрия"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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"Мрия" в Гостомеле Новость обновлена 04 апреля 2022, 19:34
"Мрия" в Гостомеле

В "работающем" двигателе увидели добрый знак

В сети показали, как у уничтоженного российскими оккупантами самолета АН-225 "Мрия" "завелся" один двигатель.

Видео, которое было сделано командиром противотанкового отделения 4 взвода 11 роты 243 батальона территориальной обороны Киева Игорем Островским, у Facebook поделилась украинская художница Галина Сернивка.

"Наша Мрия заговорила – ЖИВАЯ! Вспомнились известные строки Леси Украинки: "НІ, Я ЖИВА, Я БУДУ ВІЧНО ЖИТИ! Я В СЕРЦІ МАЮ ТЕ, ЩО НЕ ВМИРАЄ!", — написала Сернивка.

Напомним, что 27 февраля 2022 года в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт "Гостомель" под Киевом был сожжен один из самых крупных и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия".

Ранее "Телеграф" сообщал, что еще один самолет такой категории есть в недостроенном состоянии. Чтобы его довести до готовности необходимо вложить от 700 млн до 1 млрд долларов США.

Теги:
#Мрия #Гостомель
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