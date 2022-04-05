В Белом Доме дали прогноз о сроках войны в Украине

Новая фаза войны в Украине может длиться несколько месяцев и дольше.

В администрации президента США считают, что россия меняет планы и следующая фаза полномасштабной войны россии против Украины может длиться несколько месяцев и дольше.

Об этом сообщил советник по национальной безопасности в Белом доме Джейк Салливан на брифинге.

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Салливан отметил, что Россия меняет планы после провала первоначальных целей: теперь она попытается захватить Донбасс и приложит все усилия, чтобы попытаться удержать Херсон, заблокировать Николаев и продолжать давление на Харьков после того, как оккупанты были вынуждены отступить из Киевской области, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением украинцев.

Он добавил, что возобновление наземного наступления России на востоке Украины, вероятно, будет сопровождаться воздушными и ракетными ударами по остальной части страны, чтобы нанести военный и экономический ущерб и "совершать террор".

Напомним, США выделили еще 300 миллионов долларов на вооружение для украинских защитников, которые противостоят российскому вторжению.

Кроме того, США намерены расширить санкции против россии после того, как в СМИ показали последствия массовых расстрелов в городах Киевской области, которые находились под оккупацией.