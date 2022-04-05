Разрушенные мосты в освобожденных Ирпене и Буче будут отстроены за 2-3 месяца - МИУ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 4
Восстановление разрушенных мостов в освобожденных городах и поселках Киевской области начнется в ближайшие дни. По предварительным расчетам, на каждый мост нужно 2-3 месяца.
Об этом заявил в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
"Параллельно работаем над временными решениями для возобновления сообщения по трассе Киев — Чоп. План завершить работы через пару недель.
Через месяц также планируем возобновить железнодорожное сообщение от Святошино к Клавдиево", — написал Кубраков в соцсети.
Делается, по словам министра, все, чтобы дорога домой стала безопасной и комфортной.
"На нашей земле побывало концентрированное зло — убийцы, палачи, насильники, мародеры, называющие себя армией, которые заслуживают только смерти после того, что они сделали", — подытожил Президент Владимир Зеленский.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-