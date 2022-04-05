Укр

Разрушенные мосты в освобожденных Ирпене и Буче будут отстроены за 2-3 месяца - МИУ

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Разрушенные мосты в освобожденных Ирпене и Буче будут отстроены за 2-3 месяца - МИУ Новость обновлена 05 апреля 2022, 10:24

Восстановление разрушенных мостов в освобожденных городах и поселках Киевской области начнется в ближайшие дни. По предварительным расчетам, на каждый мост нужно 2-3 месяца.

Об этом заявил в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Параллельно работаем над временными решениями для возобновления сообщения по трассе Киев — Чоп. План завершить работы через пару недель.

Через месяц также планируем возобновить железнодорожное сообщение от Святошино к Клавдиево", — написал Кубраков в соцсети.

Делается, по словам министра, все, чтобы дорога домой стала безопасной и комфортной.

"На нашей земле побывало концентрированное зло — убийцы, палачи, насильники, мародеры, называющие себя армией, которые заслуживают только смерти после того, что они сделали", — подытожил Президент Владимир Зеленский.

Теги:
#Транспорт #Инфраструктура #Война #Киевщина #Мосты
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