Укр

Аэропорт "Борисполь" потерял 3,5 млрд гривен, Укрпошта – более 500 млн

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Аэропорт "Борисполь" потерял 3,5 млрд гривен, Укрпошта – более 500 млн Новость обновлена 05 апреля 2022, 10:34

Потери аэропорта "Борисполь" из-за военной агрессии россии оцениваются предварительно в 3,5 млн. гривен. Укрпошта за первый месяц войны потеряла более 500 млн гривен доходов.

Об этом сообщает в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков после встреч с директорами этих предприятий.

Генеральный директор МА ГП "Борисполь" Алексей Дубревский, по словам министра, все время продолжал свою работу в аэропорту.

"Сейчас все процессы координируются с Вооруженными силами Украины. По предварительным подсчетам, имеем потери на 3,5 млрд грн", — отметил Кубраков.

Команда Укрпошты под руководством Игоря Смелянского, несмотря на экономические потери, продолжает выполнять важную социальную функцию.

"Укрпошта за первый месяц войны потеряла более 500 млн грн доходов. Основное падение пришлось на письменную корреспонденцию, которая почти прекратилась. Падение импорта составило 85%, экспорта 65% и падение объемов по внутренним посылкам составило около 80%. Также упало количество уплаченных коммунальных платежей. Положительные новости в том, что внутренние посылки возрождаются и показывают положительную динамику, как и экспортные отправления", — сообщил Кубраков.

Граждане, по словам министра, начинают возвращаться и платить коммунальные платежи, поддерживая инфраструктурные компании. А тысячи работников Укрпошты работают ради своей страны.

"Чтобы люди получали пенсии и товары первой необходимости, посылки от родных и Интернет-магазинов. Чтобы бизнес мог доставлять товары не только по стране, но и за ее пределами. Чтобы в зоне боевых действий к украинцам поступала столь желанная и нужная гуманитарная помощь: продукты, медикаменты, теплые вещи", — пишет Кубраков.

Министр добавил, что до победы не может рассказать обо всех малых и больших геройствах наших людей.

"Мы прошли один этап этой войны, и дальше все работаем на победу, учимся жить, развиваться, строить вопреки замыслам военных преступников", — отметил Кубраков.

Теги:
#Аэропорт "Борисполь" #Инфраструктура #Укрпошта #Потери #Война с Россией
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