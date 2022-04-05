"Вернулся из Франции и верил в победу до последнего": разведка сообщила о гибели украинского воина

Погибшему герою было всего 32 года, и он до последней минуты жизни верил в победу Украины.

Во время противостояния российским оккупантам погиб 32-летний разведчик Святослав Сойко. Мужчина 26 февраля вернулся из Франции в Украину, чтобы воевать за крепкую и независимую страну со словами: "Если не мы тогда кто?".

О гибели воина во вторник, 5 апреля, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что Святослав Сойко погиб 24 марта, защищая Родину. Простились с военнослужащим 4 апреля в родном городе Ужгород.

Как пишут местные СМИ, на его похороны пришли сотни закарпатцев и собратьев, с которыми мужчина оборонял Украину.

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Разведчик Святослав Сойко погиб — его похоронили в Ужгороде Разведчик Святослав Сойко погиб — его похоронили в Ужгороде Разведчик Святослав Сойко погиб — его похоронили в Ужгороде Разведчик Святослав Сойко погиб — его похоронили в Ужгороде Разведчик Святослав Сойко погиб — его похоронили в Ужгороде Разведчик Святослав Сойко погиб — его похоронили в Ужгороде

(Фото: mukachevo.net)

Сообщается, что в последние годы Святослав Сойко жил во Франции и служил там в иностранном легионе. Однако, когда россия напала на Украину, мужчина не мог стоять в стороне и вернулся в Украину и отправился добровольцем на войну.

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Отец погибшего Андрей Сойко, также воевавший с российскими оккупантами в 2014 году, рассказал, что Святослав без раздумий пошел на войну.

"Чтобы не было стыдно жить, как офицер запаса, в 2014 году, я пошел в 57 лет воевать. Теперь мои дети. Говорят: папа, теперь наша очередь, мы будем бороться за Украину — за цветущую, сильную, крепкую, красивую независимую Украину! Если не мы – тогда кто?", — рассказал мужчина.

А мать воина Ольга Сойко отметила, что ее сын вернулся в Украину 26 февраля в то время, когда многие уезжали из страны за границу.

"Говорю ему: Святослав, для чего ты это сделал? А он говорит: я не могу иначе, это наш последний, третий шанс сохранить Украину. Первый в 2004-м, второй в 2014-м году и это наш последний шанс: если мы не сделаем, то не будем свободными... Говорил: мам, я верю, что Украина будет преуспевающей. Он был полон надежды и сил работать на благо Украины. И вот... вот так. Но я говорю: их смерть, этих детей, должна быть недаром. На их смертях построят прекрасный фундамент для нашей Украины. Я верю в это!", – рассказала мать погибшего разведчика.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 23 марта Украина потеряла еще одного героя — пилота Дмитрия Чумаченко, который погиб, спасая сотни жизней мирных украинцев.