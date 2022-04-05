Магазины в Украине накручивают цены на ряд продуктов: что удалось узнать

Такую ситуацию назвали недопустимой и уже решили ее.

В последний месяц, пока в Украине идет война, Госпродпотребслужба зафиксировала значительное повышение цен на социальные пищевые продукты — хлеб, гречневую крупу, макароны, масло и даже лук. Такая тенденция наблюдается в каждом втором магазине, а специалисты отмечают — это недопустимо.

Об этом во вторник, 5 апреля, идет речь на сайте ведомства.

Отмечается, что Госпродпотребслужба наблюдала за рядом субъектов хозяйствования, в том числе за ценами на продукты в них, и зафиксировала существенное повышение стоимости почти всех продовольственных товаров.

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Так, по состоянию на 04.04.2022 по сравнению с 23.02.2022 наблюдается такая ситуация: хлеб пшеничный подорожал – на 28,5%, хлеб ржано-пшеничный – на 12,5%, крупа гречневая выросла в цене на 25,5%, а макаронные изделия – на 24,5%. Цена на подсолнечное масло подскочила на 11,9%, а на лук репчатый – на 27,2%.

Такие нарушения были зафиксированы в каждом втором хозяйствующем субъекте. Кроме того, украинцы жаловались на рост цен на горючее, отсутствие расчета за безналичку и продажу алкоголя в период запрета на это.

"По результатам проделанной работы были снижены цены до экономически обоснованного уровня, выставлены ценники на товары, возобновлялась работа терминалов, алкоголь снимался с реализации", — резюмировали в Госпотребслужбе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению эксперта по финансам Анны Ковальчук, Украине даже в условиях войны точно не грозит голод, а запасов продуктов хватит на несколько лет точно.