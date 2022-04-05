Британские разведчики показали свежую карту боевых действий в Украине

Оккупанты не оставляют попыток захватить украинские земли

Украинские защитники, которые с первых дней войны с россией, постоянно защищают Родину от захватчиков из рф, продолжают выбивать вражеские силы из разных уголков Украины, проводят контрнаступления. Только за последние сутки украинцам удалось повысить количество уничтоженных рашистов до 18500 человек.

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Как проинформировала разведка Министерства обороны Британии, на 41 день войны оккупационные войска российской федерации продолжают незаконное и неспровоцированное вторжение на украинские земли.

"Великобритания и наши союзники осуждают неспровоцированную и умышленную войну российского правительства против Украины", — отмечается в тексте публикации иностранного ведомства.

На карте ниже приведены последние данные от представителей иностранной разведки на вторник, 5 апреля 2022 года:

Карта боев в Украине от британской разведки

Следует напомнить, что российские войска уже отступили на киевском направлении. Кроме того, нашим военным удалось частично выбить оккупантов из территорий из Сумской и Черниговской областей.

Что касается ситуации в Рубежном и Попасной, что в Луганской области, то сейчас там достаточно горячо. россияне ведут систематические бои с украинскими защитниками.

Мариуполь также находится под давлением российских военных, а на границе Днепропетровской и Херсонской областей ситуация остается напряженной.

Ранее "Телеграф" сообщал, что представителям украинской разведки удалось раздобыть личные сведения о военных преступниках из россии, которые с первых дней войны буквально уничтожали Киевщину.