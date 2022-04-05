В россии придумали, где найти солдат для продолжения войны, но затея провалилась

Скрытая мобилизация в рф идет не по плану.

Агрессор ищет резервы по всей стране, чтобы продолжить наступление в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

По информации источника, для данных целей в западном военном округе рф проводят скрытую мобилизацию. Сообщается, что большие потери россияне хотят восполнить за счет преподавателей военных учебных заведений. Однако данная затея с треском проваливается, ведь преподаватели массово отказываются принимать участие в "спецоперации" и даже готовы к увольнению с военной службы.

"В западном военном округе российской федерации с целью комплектования подразделений, понесших потери на территории Украины, проводятся мероприятия скрытой мобилизации. Кроме того, командование вооруженными силами российской федерации пытается восполнить потери личного состава за счет привлечения представителей военных учебных заведений. В Читинском суворовском военном училище министерства внутренних дел России проведен письменный опрос преподавательского состава о готовности принять участие в "специальной операции" за пределами российской федерации. Значительная часть преподавателей отказалась от возможного привлечения к "выполнению задач" и готова к увольнению с военной службы", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Напомним, в Минобороны Великобритании показали свежую карту боев в Украине. Кроме того, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский выступил в ООН.