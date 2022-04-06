ВСУ отбили несколько населенных пунктов, но рф готовится подключить в войну Приднестровье - Генштаб

Бои продолжаются на юге и востоке страны

Войска страны-агрессора обстреливают украинские инфраструктурные, военные объекты и жилые кварталы, одновременно с этим проводя подготовку к наступательной операции. После ранее отмеченной активности росвойск в молдавском регионе, непризнанном Приднестровье, отмечен новый этап подготовки.

Как сообщает украинский Генштаб вооруженных сил, на аэродроме в Тирасполе готовятся принимать самолеты.

Это может означать использование оккупированных территорий Молдовы для улучшения позиций на Южнобужском направлении. Приднестровье выделено красным. Оно граничит с Одесчиной.

Полесское направление — россияне восстанавливают потрепанные подразделения в Беларуси. Есть вариант, что они частично останутся там чтобы либо удержать украинские силы, либо для контроля границы с белорусской стороны. На Северском направлении за границей в россии, также фиксируются отведенные военные части рф.

Слобожанское направление — враг продолжает блокировать и обстреливать Харьков.

Изюмское направление — враг нацелен на наступление в сторону Славянска и Барвенково.

Донецкое направление — россия ведет безуспешные штурмовые действия в районах Попасной, Степного, Новотошковского, Рубежного, Северодонецка и Сладкого. Мариуполь держит оборону.

Таврийское направление — возле села Басань (Запорожская область) зафиксировано перемещение войск рф, вероятно, с целью перегруппировки.

Южнобужское направление — россия окапывается и терроризирует местное население. Украина выбила россиян из Добрянки, Нововознесенкого, Трудолюбовки. Продолжаются бои возле Александровки.

Воздушные силы Украины сбили за прошлые сутки 8 крылатых ракет.

Сообщается также, что россияне пытаются восстановить боеспособность своих частей за счет наемников, но безуспешно — их не так много. Как пример потерь россии приведены данные по 200-й отдельной мотострелковой бригаде из Мурманской области. Из нее две БТГ (батальонно тактических группы) участвовали в вооруженной атаке на нашу страну. Общие потери бригады в живой силе — 30%, одна БТГ уничтожена, вторая — выведена на Белгородщину.

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