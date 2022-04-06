ВСУ отбили несколько населенных пунктов, но рф готовится подключить в войну Приднестровье - Генштаб
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Бои продолжаются на юге и востоке страны
Войска страны-агрессора обстреливают украинские инфраструктурные, военные объекты и жилые кварталы, одновременно с этим проводя подготовку к наступательной операции. После ранее отмеченной активности росвойск в молдавском регионе, непризнанном Приднестровье, отмечен новый этап подготовки.
Как сообщает украинский Генштаб вооруженных сил, на аэродроме в Тирасполе готовятся принимать самолеты.
Это может означать использование оккупированных территорий Молдовы для улучшения позиций на Южнобужском направлении. Приднестровье выделено красным. Оно граничит с Одесчиной.
Полесское направление — россияне восстанавливают потрепанные подразделения в Беларуси. Есть вариант, что они частично останутся там чтобы либо удержать украинские силы, либо для контроля границы с белорусской стороны. На Северском направлении за границей в россии, также фиксируются отведенные военные части рф.
Слобожанское направление — враг продолжает блокировать и обстреливать Харьков.
Изюмское направление — враг нацелен на наступление в сторону Славянска и Барвенково.
Донецкое направление — россия ведет безуспешные штурмовые действия в районах Попасной, Степного, Новотошковского, Рубежного, Северодонецка и Сладкого. Мариуполь держит оборону.
Таврийское направление — возле села Басань (Запорожская область) зафиксировано перемещение войск рф, вероятно, с целью перегруппировки.
Южнобужское направление — россия окапывается и терроризирует местное население. Украина выбила россиян из Добрянки, Нововознесенкого, Трудолюбовки. Продолжаются бои возле Александровки.
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Сообщается также, что россияне пытаются восстановить боеспособность своих частей за счет наемников, но безуспешно — их не так много. Как пример потерь россии приведены данные по 200-й отдельной мотострелковой бригаде из Мурманской области. Из нее две БТГ (батальонно тактических группы) участвовали в вооруженной атаке на нашу страну. Общие потери бригады в живой силе — 30%, одна БТГ уничтожена, вторая — выведена на Белгородщину.
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