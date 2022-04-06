Расстреливали и дома, и жителей: как жила Бородянка под оккупацией

Российские оккупанты почти полностью разрушили Бородянку.

Пока весь мир отходил от шока того, какие зверства российские войска творили в городе Буча, в поселке Бородянка на Киевщине оккупанты вели себя не лучше. Путинские солдаты срывали эвакуации, стреляли по мирным жителям, бомбили жилые дома и не давали спасать людей из завалов.

Об этом рассказал и.о. главы Бородянского поселкового совета Георгий Ерко в комментарии Обозревателю.

Глава поселка отметил, что с первых дней оккупации, россияне начали расстреливать мирных жителей, и стреляли не только из автоматов, но использовали и более тяжелое оружие. На жилые дома сбрасывали бомбы, ем самым заживо погребая людей, которые прятались в подвалах.

"Мы сразу пытались откопать их. Затем пошли снова колонны, танки, БТР – и стреляли по тем машинам и людям, которые пытались откопать людей. Мы обращались к ним и в письменном виде – раскапывать они не разрешили", – отметил Ерко.

Помимо этого, они запрещали эвакуировать жителей Бородянки и не открывали зеленые коридоры, лишь однажды путинские войска дали чуть больше часа "тишины", чтобы вывезти людей. Однако так, как громкоговорители и ходить по улице не давали, а связи не было около 10 дней, известить людей не было возможности.

Сейчас в Бородянке разыскивают тела погибших, ведутся работы по разминированию и восстановлению линий электроснабжения.

Бородянка: где находится

Бородянка – районный центр на востоке Киевщины, входит в Бучанский район Киевской области. Расположен в 45 километрах северо-западнее столицы, раскинувшись на левобережье реки Здвиж.

Напомним, что 2 апреля стало известно, что Киевскую область полностью освободили от оккупационных войск. В Буче улицы города были полностью устланы телами мирных жителей, которым перед смертью связали руки и ноги, а затем бросили прямо посреди дороги.

Кроме того, согласно заявлениям городского головы Бучи Анатолия Федорука, в городе были найдены братские могилы, в которых обнаружены тела не менее 280 человек.