Священник ПЦУ рассказал, является ли грехом убийство российских оккупантов

"Желать российским убийцам смерти означает желать им добра и мира

Убивать оккупантов, пришедших на нашу землю, чтобы совершать убийства, насилие и мародерство, не является грехом. Убить пришедшего на нашу землю захватчика означает принести мир.

Об этом рассказал священник ПЦУ Александр Дедюхин.

"Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими". Евангелие от Матфея. 5.9. Но у Бога нет других рук, кроме наших. И для того, чтобы остановить убийцу, насильника, мародера, сожженного в своей совести, иногда нет другого пути, чем его убить. Иначе он не остановится. Убить пришедшего на нашу землю захватчика — это принести мир". — поясняет Дедюхин.

Только важно не забывать, что убийство безумного врага – это прощение, отмечает священник. Убивая – мы прощаем его и с мертвыми не воюем. Этим мы спасаем его от умножения греха и несем мир, и ему в том числе.

"Поэтому когда у вас появляются мысли об убийстве оккупантов, очень важно, чтобы эти мысли были следствием любви к ближнему, а не следствием безумной ненависти. Мы любим свою землю, своих родных и хотим, чтобы все находились в мире. В том числе и москали. И не наша вина в том, что они могут быть мирными только мертвыми. Поэтому, на самом деле, желать им смерти — желать им добра и мира", — говорит священник.

При этом священник подчеркнул, что важно не взращивать в себе ненависть к оккупантам, ведь от этого страдаем только мы сами.

"Важно помнить, что ненависть сжигает нас самих. Не надо ненавидеть москалей, нужно их любить, до самой их смерти, особенно если другой любви они не понимают. И чем раньше наступит их смерть, тем быстрее они постигнут Божественную любовь. Наша задача им в этом помочь", — отмечает Дедюхин.

Как нужно молиться, если убиваешь российского оккупанта

Священник также рассказал, какую молитву можно читать, если убиваешь российского фашиста:

Господи, прими этого москаля к Себе с той же радостью, с которой я отправляю его Тебе!"

Спасибо Господу и ВСУ за новый день!

Доброе утро, непокоренные!

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