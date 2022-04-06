Укр

Организатор пророссийского автопробега в Германии "раскаялся": "Меня завалили фотографиями трупов"

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автопробег в Берлине в поддержку рф Новость обновлена 06 апреля 2022, 13:06
Автопробег в Берлине в поддержку рф

Акция в поддержку действий россии прошла в столице Германии

Организатор автопробега, в рамках которого жители Берлина поддержали войну россии и массовые убийства на украинских землях, раскаялся и заявил, что не знает, как ему теперь выжить, ведь его бизнес полностью разрушен.

Об этом на своей странице в Твиттере написал пользователь сети Баварский машинист.

"Организатор российского пробега в Берлине: я не знал, что там такая трагедия, не поехали бы. Мой бизнес теперь разрушен, мне звонят ежеминутно из разных стран с угрозами. Страницу моего автосервиса завалили фотографиями с трупами", — говорится в тексте публикации.

Публикация в соцсети
Публикация в соцсети

Напомним, что несколько дней назад в столице Германии был организован автопробег в поддержку российской федерации и ее действий по отношению к Украине.

В тот день по улицам Берлина проехалась огромная колонна транспортных средств с флагами СССР, россии, Казахстана, а также воздушно-десантных войск вооруженных сил рф. Во время проезда по улицам города водители громко включали песня российских исполнителей и выкрикивали лозунги в поддержку войны в Украине.

Именно так выглядело это действо:

Автопробег в Берлине в поддержку россии

Ранее "Телеграф" сообщал, как один из российских олигархов, бизнес которого попал под жесткие санкции Запада, жаловался, что не понимает, как ему теперь выживать в России, ведь его многолетние достижения полностью уничтожены.

Теги:
#Германия #Берлин #Организатор #Автопробег
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