Как работает "ПриватБанк" и "Ощадбанк" во время войны: в каких городах отделения принимают посетителей

В городах, где велись активные боевые действия, некоторые филиалы банков были вынуждены закрыться.

Из-за войны в Украине временно перестали работать около трети банковских отделений, в том числе крупнейших банков "ПриватБанк" и "Ощадбанк". В областях, где велись или ведутся боевые действия, их закрыли из соображений безопасности — речь о Киеве, Харькове, Чернигове, Херсоне, Николаеве и частично Донбассе.

Об этом информируют пресс-службы банков на своих страницах.

Где работает ПриватБанк?

Отделения "ПриватБанка" работают в большинстве населенных пунктов Украины. В настоящее время государственный банк закрыл только те свои филиалы, в которых сотрудникам может угрожать опасность. В частности, закрыто большинство отделений в Херсоне, Чернигове и Харькове.

Актуальная информация об отделениях, работающих в Украине во время военного положения, их график работы и контактная информация доступны на интерактивной карте "ПриватБанка".

Открытые отделения "ПриватБанка" в Украине.

Где работает Ощадбанк?

"Ощадбанк" сегодня поддерживает работу более 1 тысячи своих филиалов, а также 70% банкоматов и терминалов. В большинстве областей Украины отделения в городах работают без перебоев и в обычном режиме, однако в некоторых регионах из-за угрозы работникам в связи с обстрелами "Ощадбанк" был вынужден закрыться.

Так, в Донецкой области закрыты почти все отделения, за исключением таких городов: Доброполье, Покровск, Мирноград, Белицкое.

В Запорожской области закрывались отделения в Бердянске, Энергодаре, Мелитополе и некоторых других населенных пунктах, а вот в областном центре открыты почти все.

Сложная ситуация с работой "Ощадбанка" и в Киевской области, которую только 2 марта полностью освободили от российских оккупантов. Отделения частично работают в самом Киеве, а вот в городах, где велись интенсивные боевые действия, их закрыли. О возобновлении работы на сайте банка пока речь не идет.

В Луганской области закрыли все отделения "Ощадбанка". Частично закрыты отделение в Николаевской и Одесской областях.

Харьковская, Херсонская, Черниговская области — работают всего несколько отделений.

Актуальная информация об открытых отделениях, их график работы, доступны и постоянно обновляются на официальном сайте банка по ссылке.

Ранее "Телеграф" сообщал, как во время военного положения работают "Новая почта" и "Укрпочта".