путин не отказался от планов на Киев: тревожная информация от западных СМИ

США ожидают, что россия продолжит наносить воздушные и ракетные удары по Украине, в том числе по Киеву, Одессе, Харькову и Львову

Президент россии владимир путин не отказался от своих планов по захвату Киева. Говорить об этом слишком рано, несмотря на то, что российская армия отошла от Киева и его окрестностей.

Об этом пишет CNN со ссылкой на американских и западных официальных лиц.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Официальные лица ожидают, что в течение следующих нескольких недель российские силы пополнят запасы и передислоцируются с целью начать новое жестокое наступление на востоке Украины, заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Они будут перевооружены, потому что они израсходовали много боеприпасов, — сказал Столтенберг, — и они будут снабжены горючим и всем необходимым, продовольствием и так далее, чтобы начать новое большое наступление".

Высокопоставленный представитель министерства обороны сообщил изданию, что до сих пор неясно, каковы долгосрочные цели путина. США и их союзники готовятся к возможности того, что Путин попытается повторно вторгнуться в Киевскую область, как только он воплотит свои цели в Донецкой и Луганской областях, предполагая, что у него достаточно сил и оборудования, чтобы сделать это, заявили CNN американские и европейские официальные лица.

"Мы ожидаем, что россия потенциально может расширить свое присутствие еще глубже в Украину, за пределы Луганской и Донецкой областей", — заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. — "По крайней мере, таково их намерение и их план".

Салливан добавил, что США ожидают, что россия продолжит наносить воздушные и ракетные удары по Украине, в том числе по Киеву, Одессе, Харькову и Львову.

"Цель россии, в конце концов, — максимально ослабить Украину", — сказал он.

Напомним, что 29 марта после российско-украинских переговоров в Стамбуле (Турция) представители России объявили, что кардинально сокращают активность в Киевской и Черниговской области. Почти сразу после этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доверять заявлениям россии нет никаких причин, а отступление войск, которое зафиксировала разведка, связано исключительно с контратаками украинских военнослужащих.

Тем временем западные разведчики раскрыли план путина с отводом войск из-под Киева. В Генштабе зафиксировали перемещение около 700 единиц военной техники от Киева в сторону Беларуси и добавили, что радоваться рано.