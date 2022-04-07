"Документирует свои преступления": в Энергодаре коллаборант из ОПЗЖ "уволил" законного мэра и всех чиновников

Главный коллаборант Энергодара депутат от ОПЗЖ Шевчик "уволил" законно избранного действующего мэра города Дмитрия Орлова

В оккупированном российскими войсками городе Энергодар Запорожской области продолжаются попытки коллаборантов во главе с депутатом горсовета от партии ОПЗЖ Андреем Шевчиком установить свою власть.

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Об этом вечером в среду, 6 апреля, сообщает НАЭК "Энергоатом".

"Сначала вроде бы собрались 34 члена "общественного совета самоорганизации Энергодара" и избрали главой "администрации города" главного коллаборанта шевчика. Далее шевчик собственным "приказом" единолично "уволил" законно избранного действующего мэра города Дмитрия Орлова, а заодно и всех руководителей и членов исполнительных органов городской власти. Ну как уволил – подписал записку всех уволить", — пишет "Энергоатом" и публикует скрины соответствующих бумажек.

В НАЭК подчеркивают, что никакой юридической силы и правового смысла эти "решения" не имеют: "На них вообще не стоит и обращать внимание, а тем более — воспринимать серьезно и признавать".

При этом в "Энергоатоме" признали и пользу от таких действий Шевчика и Ко для Украины: "Единственный полезный смысл от "деяний" шевчика– формализация коллаборантов и документирование их преступлений. Уверены: украинское правосудие медлить не будет".

Как сообщалось, попытки полностью подчинить Энергодар россияне не оставляют с 1 марта, однако законные власти города на сотрудничество с оккупантами не пошли. Так, еще 24 марта большинство депутатов Энергодарского городского совета сложили свои полномочия, чтобы избежать давления и принуждения со стороны оккупантов.

Также стоит отметить, что в Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за коллаборационизм.