Спецназ и артиллерия ВСУ выследили и уничтожили "особого зверя" (фото)

Украинским воинам удалось выследить и уничтожить пуско-заряжающую установку ЗРК "Бук"

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины продолжают охотиться на российские системы противовоздушной обороны, вторгшиеся в Украину для прикрытия своих оккупационных войск, и им вновь сопутствовал успех.

Об этом сообщает пресс-центр ССО ВСУ в среду, 6 апреля, поздно вечером.

Согласно информации, в одном из операционных районов группа Сил специальных операций ВС Украины провела поиск и обнаружила ЗРК "Бук".

После чего операторы навели огонь артиллерии на технику оккупанта. А потом приступили к зачистке местности.

"Во время нее наши воины убедились в результативности своей работы, найдя остатки уничтоженного "зверя" пусково-заряжающей установки ЗРК "Бук", — отметили в ССО и опубликовали фото "трофея".

Боец ССО на фоне уничтоженой установки

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Согласно информации из открытых источников, пуско-заряжающая установка (ПЗУ) ЗРК "Бук" совмещает в себе функции транспортно-заряжающей машины и пусковой установки. Основное ее предназначение — перевозка, хранение и запуск зенитных управляемых ракет. Машина способна осуществлять запуск 4 ракет, находящихся на пусковом устройстве, а также заряжать его с неподвижных ложементов, на которых размещены ещё 4 ракеты. Кроме того ПЗУ способна заряжать и разряжать самоходную огневую установку, входящую в комплекс "Бук".

Ранее "автопарк" трофейной техники ВСУ пополнили БМП-2, радиостанция средней мощности и командно-штабная машина КамАЗ из Тростянца. Также ВСУ захватили и российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк".