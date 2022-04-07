Как отправить посылку из Украины за границу во время войны: способы

Легче всего отправить международную посылку в Польшу, Словакию, Латвию и Молдову

С начала войны, 24 февраля, согласно данным ООН, более 6,5 млн украинцев вынужденно покинули дома, еще свыше 3,2 млн выехали за границу. Спасаясь от обстрелов российских оккупантов украинцы уезжали в соседние страны только с самыми необходимыми вещами, а некоторые даже без документов.

На портале Dev объяснили, как можно передать из Украины в другие страны посылку своим родным или знакомым.

Укрпочта

По поводу международных отправок, на сегодняшний день все пакеты отправляются на ММПО во Львов, а оттуда – через Польшу и в другие страны мира. По Украине экспортные отделения работают в таких областях:

Львовская

Хмельницкая

Волынская

Черновицкая

Тернопольская

Ивано-Франковская

Ровенская

Закарпатская

На территории Польши работает Pochta Polska. Там украинский сервис обменивается импортно-экспортными грузами с другими почтами и передает доставку на международные авиалинии. Импортные грузы также принимает Словакия, Латвия и Молдова.

Требования:

Все грузы принимаются в открытом виде.

Срок доставки будет длиннее, чем ранее.

Перед отправкой груз нужно проверить на перечень запрещенных предметов. (полный список можно посмотреть тут).

В личном кабинете можно создать запрос на отправку.

Тарифы на пересылку грузов посмотреть можно тут. А также рассчитать стоимость доставки с помощью калькулятора.

Новая почта

Новая почта Глобал – это подразделение НП, которая работает с международными грузами и отправками. Исключение – Молдова. Оформить посылку за границу можно в любом работающем отделении. Тарифы такие же, как и были до войны. Вся необходимая информация по работе Новая почта Глобал – вот тут.

Требования к грузу:

Все грузы должны быть в развернутом виде.

Оператор должен иметь возможность сделать описание в соответствии с законодательством и установить стоимость.

Также у Новой почты есть свой перечень предметов, который запрещен к транспортировке.

Есть доставка документов, посылок и грузов.

Для отправления требуется:

при осуществлении экспорта необходим подробное описание отправления;

оформить заявку онлайн в личном кабинете, ссылка здесь. Получить номер заявки, передать отправление в ближайшем отделении Новой почты, или оформить отправку сразу в отделении;

оплатить услуги отправки согласно действующим тарифам. Для расчета стоимости также можно будет воспользоваться калькулятором;

трекинг-номер, который предоставляется после оформления отправления, нужно передать получателю и предупредить его о возможной необходимости уплаты таможенных платежей в стране назначения. С помощью трекинг-номера можно отследить путь посылки на любом этапе доставки.

Meest

Восстановлена доставка международных почтовых отправлений из Украины физическим лицом в страны ЕС. Вес посылки – до 30 кг. Отправить можно со Львова в Польшу, Словакию, Чехию, Германию, Румынию, Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву и Венгрию.

Процедура отправки:

Принести отправление в отделение Meest. Работник отделения должен проверить отправление.

Заполните сопроводительные документы с работником отделения Meest.

Оплатить доставку посылки.

Требования к грузу:

Максимальные размеры до 120×60×60 см.

Максимальный вес до 30 кг.

Максимальная страховая стоимость до 44 евро.

Запрещенные к пересылке товары можно проверить здесь.

Требования к упаковке здесь.

Пункты международных отправлений Meest, где принимают посылки для отправки – вот тут. Тарифы на услуги международных посылок из Украины в страны ЕС – вот тут.

DHL

По Украине все посылки приостановлены. Международные осуществляются через отделения Укрпочты.

Требуемые документы:

Проформа-инвойс. Заполняется 2-мя языками (англ., укр./ рус.) в 4-х экземплярах. На каждом экземпляре ставится подпись отправителя.

Копия паспорта отправителя (1, 2 Страница и страница с отметкой о месте жительства/визой).

Подтверждение стоимости отправления (расходные накладные, чеки, ярлыки и тому подобное).

Для носителей информации (компакт-диски) — заявление на таможню на носителе информации.

Общая / инвойсная стоимость посылки указывается в евро или в долларах США по курсу НБУ на день отправления.

Скачать бланк проформы — инвойс и образец заполнения.

Оплатить услуги, получить трек-номер, по которому можно отслеживать посылку на сайте dhl.com.ua.

Напомним, что отделения "Новой почты" и "Укрпочты" открыты практически во всех регионах Украины. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие отделения "Укрпочты" и "НП" открыты, а также, где можно узнать график работы каждого из отделений.