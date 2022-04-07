У Зеленского отфутболили лаврова с его новыми претензиями

Подоляк заявил, что лавров озвучивает провокационные заявления, пытаясь давить на позиции Киева

В четверг, 7 апреля, МИД рф сергей лавров заявил, что Украина якобы "отошла от предложений", которые обсуждались во время переговоров в Стамбуле 29 марта. У Зеленского ответили, что такие заявления со стороны российской делегации носят провокационный характер.

Об этом в комментарии "УП" сказал советник главы ОП Украины Михаил Подоляк.

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лавров заявил, что будущие гарантии безопасности Украины "не должны были распространятся на Крым и Севастополь". На что Подоляк ответил, что украинская сторона подходит к вопросам войны и мира системно и ответственно.

"Без всяких спекуляций, которые свойственны именно россиянам, которые за счет провокационных публичных заявлений пытаются давить на позиции другой стороны", — заявил Подоляк.

В свою очередь советник главы Офиса президента добавил, что принципиальных изменений в вопросе гарантии безопасности для Украины быть не может.

Ранее глава МИД рф сергей лавров заявил, что если руководство Украины не будет решать вопросы о "денацификации и демилитаризации", "восстановлении прав русского языка", то это поставит на паузу дальнейший ход переговорного процесса.