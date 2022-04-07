В Украину должно быть поставлено тяжелое вооружение из третьих стран – экс-советник министра обороны США

"Война в Украине – не спринт, а марафон"

Наряду с увеличением поставок вооружений странами Запада, в Украину необходимо поставить вооружение из третьих стран с которым уже работают ВСУ. В частности, системы ПВО дальнего радиуса и дальнобойная артиллерия.

Об этом в комментарии Guildhall экс-советник Министра обороны США, эксперт по вопросам стратегических коммуникаций Кристофер Харвин.

"Война в Украине – не спринт, а марафон и мы не имеем права ослабить направление военных поставок. Именно Украина должна и дальше задавать тон в переговорах о поставках вооружений, так как стоит задача не только тактических успехов, а стратегического доминирования и только украинское командование знает правильные акценты. Местность боев, типы вооружения противника на направлениях, оперативная обстановка – это основание выбора типов вооружений и правильных поставок для подрыва потенциала россии и именно украинцы знают, что нужно на самом деле", — заявил он.

"В контексте разговоров о трудностях поставок западных современных систем, в частности тяжелого вооружения, так как ВСУ нужно время на обучение. По всему миру, в третьих странах есть множество советских систем вооружений, которые либо уже интегрированы в работу ВСУ, либо легко интегрируются. Это направление мы должны проработать и достичь результатов", — считает бывший советник американского Министерства обороны.

"Рядом с основной работой с западными партнерами по вооружению, нужно наладить работу с третьими странами в частности по обеспечению перелома в воздухе и подрыва приграничной логистики подразделений РФ. ПВО дальнего радиуса из третьих стран – один из приоритетов, это то, что есть и можно доставать. В том числе дальнобойная артиллерия и боеприпасы к ней для работы по логистическим коридорам и ослаблению наступательного потенциала, также может быть поставлено из третьих стран. Все, что поставляется сейчас, должно усиливаться, увеличиваться и расширяться", — подытожил Кристофер Харвин.

Ранее бригадный генерал армии США Блейн Холт заявил, что вместо создания бесполетной зоны в классическом варианте, США должны рассмотреть вопрос предоставления Украине современного оружия для противодействия авиа и ракетным ударам, а также атакам с моря.

Также целый ряд депутатов Европейского парламента заявили, что в условиях отказа стран НАТО установить бесполетную зону над Украиной приоритетом работы стран Запада должно стать усиление противовоздушной и противоракетной обороны Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о договоренности по "конкретным шагам", которые должны уменьшить количество российских ракет, попадающих в объекты в Украине, после после переговоров с американской делегацией в Варшаве.