Не успели вылететь: россияне уничтожили два украинских самолета и убили пилота в Мелитополе

Украинские воздушные суда должны были взлетать для перебазировки, но не успели.

В первые дни вторжения России в Украину украинская авиация потеряла два самолета на Мелитопольской авиабазе, которую использовала 25-я бригада транспортной авиации. К сожалению, не обошлось без жертв.

Фотографии разбитых самолетов только на 43-й день войны появились в распоряжении Telegram-канала "Двищ".

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"Уничтожены, по меньшей мере, два стратегических самолета Ил-76МД", — говорится в сообщении.

В то же время источник "Телеграфа" сообщил, что оба самолета в день, когда их уничтожили российские оккупанты, должны были взлетать для перебазирования. Один из пилотов украинских воздушных судов во время атаки противника не выжил.

Стоит отметить, что в ночь вторжения России в Украину, 24 февраля, большинство украинской авиации было поднято в воздух, но самолеты Ил-76МД из Мелитопольской авиабазы вылететь не успели.

Ил-76МД — тяжелый военно-транспортный самолет, который считается первым в мире экспортируемым реактивным стратегическим авиалайнером. Версия МД имеет усиленную конструкцию планера и шасси, а максимальная взлетная масса увеличена до 190 тонн. Дальность полета с погрузкой в 40 тонн увеличена до 4200 км. На этот самолет есть возможность установить четыре дополнительных пилона для подвешивания авиабомб и радиомаяков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в первые дни российско-украинской войны Украина потеряла уникальный, самый большой грузовой самолет в мире Ан-225 "Мрия", который был представлен в единственном экземпляре. Самолет сгорел в своем ангаре еще в первые дни наступления россиян. Несмотря на это, завод "Антонов" не теряет надежды восстановить "Мрию" с помощью еще одного недостроенного самолета этой категории, одна на это понадобится от 700 миллионов до 1 миллиарда долларов.