Данилов пригрозил мужчинам "расплатой" за побег из Украины во время войны

Отмечается, что все люди, покидавшие Украину во время войны, зафиксированы.

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что тех мужчин, которые покинули территорию Украины во время войны несмотря на запрет, будут "вылавливать" на обратном пути. Их будут задерживать до выяснения обстоятельств.

Об этом Данилов заявил в эфире украинского телемарафона.

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"Когда кто-нибудь будет возвращаться на территорию нашей страны, мы четко будем понимать, когда он ее покинул. Система пограничников работает безупречно", — подчеркнул секретарь СНБО.

То есть все мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет), которые покинули Украину после 22 февраля на обратном пути должны будут объяснить, через какой пункт они покинули страну и на каком основании. Стоит отметить, что те, кто уехал в "командировку", должны иметь отдельный документ от пограничников.

Напомним, что ранее в Украине изменили правила пересечения границы на время военного положения для мужчин призывного возраста. Если есть документально подтвержденная инвалидность, то мужчины смогут покинуть страну.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пересечение государственной границы Украины упростили для водителей призывного возраста.