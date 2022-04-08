"Из роты 10 человек осталось. Не слушайте новости, не смотрите!": оккупанты признают, что в Украине им уже не победить

Рашисты наконец-то осознали, что в Украине им уже ничего "не светит"

Уже второй месяц подряд украинские защитники неустанно защищают украинские земли от захватчиков из россии. В свою очередь российские солдаты, терпящие несметные потери от мощного противостояния украинцев, начали понимать, что войну в Украине им уже не выиграть. Теперь они прямо заявляют близким, что вернуться домой они смогут только двумя путями: 200-ми или 300-ми.

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Еще один телефонный разговор оккупанта с женой, в котором оккупант призывает услышать жену его последнюю перед вероятной смертью просьбу и не пускать 6-летнего сына в армию, в пятницу, 8 апреля, обнародовал пресс-центр Службы безопасности Украины.

"- Как малый ведет себя?

- Да, ничего… Бабушке сказал, что ему 6 лет и он сам все решает.

– Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.

- Как это сделать?!

– Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Как его начнут призывать, то мамку проси, пусть дяде Гену подключает. Скажи, пусть все сделает, чтобы его в армию не забрали! Это будет мое последнее… чего я хочу", – говорит солдат.

Кроме того, в разговоре с женой он добавляет, что потери россиян в Украине просто колоссальные — после боев с украинскими военными только в его роте остались живы лишь 10 человек. Однако даже несмотря на это, российское командование отказывается выводить их из украинских земель.

"У нас осталось два пути: или 200-м, или 300-м вернуться домой. Все… ", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что представителям Службы безопасности Украины удалось перехватить еще один аудио разговор российских военных, которые еще раз подтверждают о больших потерях среди захватчиков на украинских землях.