Укр

Оккупанты отступили на одном из направлений: свежая карта боев от британской разведки

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Подбитая российская техника Новость обновлена 08 апреля 2022, 16:14
Подбитая российская техника

Оккупанты сосредотачивают силы для удара по Донбассу.

В пятницу, 8 апреля, на 44-й день полномасштабного вторжения рф в Украину британская разведка опубликовала свежую карту боев в Украине.

Карта была размещена в открытом доступе на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В британской разведке подтвердили, что оккупанты отступили из Сумской области.

Карта боевых действий в Украине за 8 апреля
Карта боевых действий в Украине за 8 апреля
Карта боевых действий в Украине за 7 апреля
Карта боевых действий в Украине за 7 апреля

По информации Генштаба ВСУ, основные усилия российские захватчики продолжают сосредоточивать на захвате Мариуполя, ведении наступления в районе города Изюм, прорыве обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении. На Южнобужском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск.

В Харьковском направлении враг продолжает блокировать город Харьков. Для недопущения продвижения наших войск захватчики ставят минно-взрывные заграждения.

В районах населенных пунктов Рубежное, Попасная, Нижнее, Новотошковское, Золотое и Боровское оккупанты пытались совершать штурмовые действия, но успеха не имели.

Ранее сообщалось, что Словакия передала Украине мощную систему ПВО. Кроме того, 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский выступил перед властями Финляндии.

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#Украина #Россия #Война с Россией
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