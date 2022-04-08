Оккупанты отступили на одном из направлений: свежая карта боев от британской разведки

Оккупанты сосредотачивают силы для удара по Донбассу.

В пятницу, 8 апреля, на 44-й день полномасштабного вторжения рф в Украину британская разведка опубликовала свежую карту боев в Украине.

Карта была размещена в открытом доступе на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В британской разведке подтвердили, что оккупанты отступили из Сумской области.

Карта боевых действий в Украине за 8 апреля

Карта боевых действий в Украине за 7 апреля

По информации Генштаба ВСУ, основные усилия российские захватчики продолжают сосредоточивать на захвате Мариуполя, ведении наступления в районе города Изюм, прорыве обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении. На Южнобужском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск.

В Харьковском направлении враг продолжает блокировать город Харьков. Для недопущения продвижения наших войск захватчики ставят минно-взрывные заграждения.

В районах населенных пунктов Рубежное, Попасная, Нижнее, Новотошковское, Золотое и Боровское оккупанты пытались совершать штурмовые действия, но успеха не имели.

Ранее сообщалось, что Словакия передала Украине мощную систему ПВО. Кроме того, 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский выступил перед властями Финляндии.