По 100 млн на ТрО и медицину: Полтавский облсовет принял ряд решений

Будет завершен ремонт отделения сосудистой хирургии в областной больнице имени Склифосовского

Во время внеочередного заседания областного совета Полтавщины было принято решение выделить средства на нужды территориальной обороны, питание переселенцев, развитие медицины и коммунальных предприятий.

Подробнее об этом рассказал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Так, было выделено 100 млн грн в резервный фонд области, деньги из которого пойдут на нужды ТРО и бесплатное питание переселенцев. Громады должны будут также выделить средства для финансирования питания 50 на 50.

"Наша обязанность – подставить плечо всем, у кого война забрала дом и работу. В настоящее время Полтавщина официально приняла более 60 тысяч переселенцев. Мы предоставили им бесплатное убежище в наших школах, садиках и общежитиях", – отметил Лунин.

Также 100 млн грн было выделено на развитие медицины области. Средства будут направлены на закупку нового оборудования, лекарств и реагентов. Более того, будет завершен ремонт в областном онкодиспансере. После этого там установят первый в области линейный ускоритель, закупленный в начале этого года.

"Кроме того, завершим ремонт отделения сосудистой хирургии в областной больнице имени Склифосовского – осталось меньше половины. 25 млн направим на это. А также отремонтируем котельную для этого же медучреждения", – добавил областной глава.

Не оставили без финансирования и коммунальщиков. Для предприятий "Полтаватеплоэнерго" и "Полтававодоканал" было выделено почти 80 млн. грн., которые пойдут на реконструкцию котельной в Полтаве и ремонты коллекторов.

Напомним, ранее первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко рассказала о том, что правительство перестроило действие ряда программ для кредитования предприятий с целью помочь бизнесу привлекать средства и возобновлять свою деятельность после войны.