Как настроить Starlink и подключиться к интернету от Илона Маска

Быстрый интернет доступен не только сотрудникам объектов критической инфраструктуры

Станции спутникового интернета Starlink помогают оставаться на связи даже тогда, когда обычного интернета нет в доступе — в поле, в лесу и даже на фронте. Украине комплекты оборудования для подключения к такой сети передал Илон Маск. Они с 1 марта развернуты в пользование на объектах критической инфраструктуры.

На разворачивание станции и подключения к спутниковому интернету необходимо 10 минут. На сейчас в Украине есть тысячи станций и десятки тысяч пользователей — подключиться к глобальной сети можно и обычному пользователю.

Отметим, что услуга эта не бесплатная для гражданина. Комплект для установки стоит 500 долларов, а ежемесячная абонплата будет составлять 100 долларов. Это дает право пользоваться широкополосным интернетом со скоростью около 100 Мбит/с.

Комплект для установки Starlink

В коробке сама спутниковая антенна, тренога-штатив для нее, общий блок питания, роутер, комплект кабелей.

После того как заказанная "тарелка" приходит к вам, необходимо собрать комплект по инструкции. Отметим, что из помещения Starlink не работает — его необходимо разместить на открытом пространстве. В идеале, согласно инструкции, рядом не должно быть даже деревьев.

Как установить антенну Starlink

После необходимо скачать соответствущее приложение в Google Play или AppStore. Как рассказали "Телеграфу" собеседники, которые уже присоединились к глобальной сети, в нем необходимо добавить имя сети, вводите свой пароль. Затем Starlink перезагрузится, необходимо подключиться к новой сети заново и он сам соединится со спутником.

Отметим, что антенну можно сложить в походное положение, если необходимо переехать — это делается внутри приложения. Нужно зайти в него и в разделе настройки нажать кнопку "stow".

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