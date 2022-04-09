На Черниговщине первоочередно будет восстановлена трасса на Киев – Укравтодор

Всего в результате боевых действий с российскими оккупантами в Черниговской области было повреждено 626 км дорог

На Черниговщине Укравтодор в первую очередь начнет восстановление движения по трассе М-01 Киев-Чернигов, которая является критически важным логистическим маршрутом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме восстановления дороги, соединяющей Чернигов со столицей, в области будут также налаживать сообщение между районными и областным центром.

Всего в результате боевых действий с российскими оккупантами в Черниговской области было повреждено 626 км дорог государственного значения, что составляет 21% всей сети государственных трасс региона.

"Это участки сплошных разрушений и повреждения верхнего слоя асфальтобетонного покрытия", — добавили в Укравтодоре.

Также были разрушены 16 мостов и путепроводов.

В настоящее время Укравтодор еще не может назвать точную сумму ущерба, поскольку следует учесть сложность и объемы работ, которые понадобятся для восстановления.

"Сегодня в Черниговской области обследуются дороги, готовится дорожная техника для уборки", — сообщили в Укравтодоре.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил о начале восстановительных работ на трассе Н-12 Сумы — Полтава в Сумской области.