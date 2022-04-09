Зеленский признался, что стал другим человеком: "Это на пользу стране"

По словам главы государства, ему трудно вспомнить, когда он в последний раз нормально спал

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сильные изменения в своей внешности за все время российско-украинской войны.

В откровенном интервью для Bild глава украинского государства дал комментарий насчет вирусного коллажа, где на одном фото он запечатлен за день до полномасштабного вторжения рф 23 февраля, а на втором – в Буче на 41-й день войны 4 апреля.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Это два разных человека. Это (изменение Зеленского, – ред.) идет на пользу нашей стране. Но я не уверен… Я вернусь к этому человеку (как до войны, – ред.)", – заверил президент.

Как выглядел Зеленский до войны и на ее 41-й день

Кроме того, на вопрос журналиста Пола Ронцхаймера о том, что видит украинский президент, когда закрывает глаза ночью, Зеленский ответил: "Я ничего не вижу. Спать очень трудно. Не могу вспомнить, когда в последний раз нормально спал".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что считает кровавого диктатора владимира путина одним из тех, кто несет ответственность за военные преступления, совершенные армией рф в Украине.

Отметим, что подобные высказывания президента вполне могут повлиять на предыдущее решение кремля насчет относительного согласия на двухсторонний саммит Зеленского и путина. Это не будет прецедентом, ведь ранее в МИД рф были недовольны заявлениями украинских переговорщиков насчет отказа обсуждать отдельные перечни требований рф на переговорах.