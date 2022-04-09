Укр

Глава Полтавщины случайно опубликовал пикантное фото в посте о воздушной тревоге

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Дмитрий Лунин Новость обновлена 09 апреля 2022, 17:41
Дмитрий Лунин

Чиновник теперь будет более внимательным.

В субботу, 9 апреля, на 45-й день полномасштабного вторжения рф в Украину глава Полтавской ОГА (ОВА) Дмитрий Лунин оконфузился, сообщая населению Полтавской области об отмене воздушной тревоги.

Об этом сообщает telegram-канал "Инсайдер Украина".

Лунин хотел сообщить об отмене воздушной тревоги, но случайно подгрузил не то фото из галереи. Глава ОВА добавил снимок с женщиной, которая в черном белье и розовом халате позирует напротив зеркала.

Глава ОВА Лунин опубликовал снимок обнаженной женщины в посте об отмене воздушной тревоги
Глава ОВА Лунин опубликовал снимок обнаженной женщины в посте об отмене воздушной тревоги

Позднее Лунин исправился. В следующем посте о воздушной тревоге глава ОВА отметил, что больше пикантных снимков не будет.

"Внимание! Воздушная тревога! Полтавская область. P.S. Извините, в этот раз без фото. Все в укрытие!" — написал Лунин.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонс 9 апреля прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, в субботу Польша заступилась за Украину из-за заявлений премьер-министра Венгрии. Также непризнанный президент Беларуси александр лукашенко получил по лицу во время хоккейного матча.

Теги:
#Украина #Россия #Полтавская область #Война с Россией
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