Укр

Бойцы легиона "Свобода россии" показали первый "трофей" (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Российский лейтенант в плену Новость обновлена 09 апреля 2022, 21:12
Российский лейтенант в плену

Россияне, которые борются против путинского режима, показали свои первые успехи

Бойцы легиона под названием "Свобода россии", в котором на стороне Украины воюют бывшие российские военнослужащие, взяли в плен молодого лейтенанта.

Об этом сообщается в Telegram легиона.

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Зовут пленника Юрий. Согласно протоколу, его переместят в штаб, где ему, как и многим "русским ребятам, предоставят возможность вступить в ряды легиона".

Напомним, о легионе "Свобода россии" стало известно не так уж давно, однако целая рота российских военных перешла на украинскую сторону еще в первые дни войны — 27 февраля. Как заявили россияне, они не хотят быть фашистами, но готовы воевать против настоящих — тех, которые засели в кремле и раздают преступные приказы.

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#Украина #Россия #Война #Россияне #ВСУ
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