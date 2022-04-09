Бойцы легиона "Свобода россии" показали первый "трофей" (фото, видео)

Россияне, которые борются против путинского режима, показали свои первые успехи

Бойцы легиона под названием "Свобода россии", в котором на стороне Украины воюют бывшие российские военнослужащие, взяли в плен молодого лейтенанта.

Об этом сообщается в Telegram легиона.

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Зовут пленника Юрий. Согласно протоколу, его переместят в штаб, где ему, как и многим "русским ребятам, предоставят возможность вступить в ряды легиона".

Напомним, о легионе "Свобода россии" стало известно не так уж давно, однако целая рота российских военных перешла на украинскую сторону еще в первые дни войны — 27 февраля. Как заявили россияне, они не хотят быть фашистами, но готовы воевать против настоящих — тех, которые засели в кремле и раздают преступные приказы.