Гость из Британии был в деловом костюме

В субботу, 9 апреля, президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. После этого высокопоставленный гость вместе с главой украинского государства вышли на прогулку по Крещатику.

Пользователь Facebook Андрей Пындык разобрал "лук" президента Украины.

"В сегодняшней рубрике "бьюти-блог" — фэшн-милитари лук Владимира Зеленского", — написал Пындык, прикрепивший к посту цены на одежду, в которой Зеленский встречал Джонсона.

Зеленский был одет в футболку (200 грн), штаны тактические (1010 грн), кофту флисовую (386 грн). На ногах у президента были кроссовки Saucony jazz camo, стоимостью почти 2000 грн. Общий "лук" президента оценили в 3555 грн.

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Напомним, в середине марта кровавый диктатор владимир путин вышел в свет в куртке стоимостью 400 тысяч гривен. Примечательно, что выступление президента рф загадочным образом прервалось на ТВ.

Ранее стало известно, что Зеленский и Джонсон обсуждали 9 апреля. По словам премьер-министра Великобритании, в Украину будет поставлено вооружение на миллиарды гривен. Ожидается поставка дополнительных зенитных комплексов Starstreak.