Враг концентрирует войска возле Харькова и "кошмарит" Мариуполь: свежие карты боев в Украине

Перегруппировка войск на Донбассе может ничем не помочь российским оккупантам

По состоянию на утро 46 дня войны в Украине, 10 апреля, российская армия все еще продолжает активные действия по двум направлениям фронта. Самыми горячими точками остаются Харьков, Изюм и отдельные населенные пункты на Донбассе (восток) и частично Николаев с Херсоном (юг).

Об этом сообщает The Institute for the Study of War, публикуя актуальные карты боев в Украине за прошедшие сутки.

Как утверждают специалисты, особых продвижений у россиян не случилось ни по одному из направлений.

На востоке, где главной целью захватчиков остается Мариуполь, от обстрелов пострадало еще несколько городов и сел.

Так, активное наступление развернулось на Рубежное, Северодонецк и Попасную, однако особыми успехами оно не увенчалось. Отдельно сообщается, что рядом с Северодонецком были замечены подразделения 423-го мотострелкового полка, а также 13-го танкового полка 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии рф.

Также россияне продолжают скапливать силы рядом с Харьковом. Предположительно, это по-прежнему делается ради прогнозированной еще ранее атаки со стороны Изюма к Славянску. Особых подвижек у россиян в этом направлении за сутки не произошло.

По южному направлению также практически без изменений, эксперты отмечают, что значительной активности российских военных рядом с Херсоном или Николаевым не замечено.

Следует добавить, что, по мнению The Institute for the Study of War, россия понесла огромные потери, а потому на Донбассе будет испытывать значительные трудности с комплектацией разбитых БТГ. В особенности речь идет о подразделениях, которые были отброшены от Киева.

Напомним, ранее мы писали, сколько единиц боеспособной российской техники Украина смогла захватить за более чем 40 дней войны. Спойлер — количество измеряется сотнями.

Более того, в Пентагоне считают, что всего россия на украинском фронте потеряла около 15-20% от своей боевой мощи. Речь идет о тех подразделениях, которые изначально готовились для вторжения в Украину.