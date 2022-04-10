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"Нет целых улиц, это мы сами себе сделали?" Жительница Чернигова расплакалась от вранья россиян

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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"Нет целых улиц, это мы сами себе сделали?" Жительница Чернигова расплакалась от вранья россиян Новость обновлена 10 апреля 2022, 12:59

Местные жители понемногу возвращаются к мирной жизни в городе.

Чернигов — город герой и этому нет сомнений. Больше месяца город держал оборону и не давал путинским войскам пройти дальше. И несмотря на то, что в Чернигове "натворила" армия рф, разбомбленные домах, стадионы, улицы, дороги, город начинает понемногу оживать, а жители города начинаю выходить на улицы.

Корреспондент "Телеграфа" побывал в Чернигове и пообщался там с местной жительницей. Женщина не смогла сдержать слез, рассказывая о своем городе.

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Черниговчанка рассказала, что в городе очень много разрушенных зданий, разбомблены целые и кварталы, а на одной из улиц города полностью разрушено 11 домов. На дорогах можно встретить упавшие ракеты и мины, которые не взорвались.

Женщина не сдерживала слез рассказывая, что ее очень ранит вранье российских властей, что это якобы "украинцы убивают украинцев". Общаясь со своими родственниками из Казахстана, она призывает их не верить российским новостям, ведь они говорят неправду.

Напомним, что 29 марта после российско-украинских переговоров в Стамбуле (Турция) представители России объявили, что кардинально сокращают активность в Киевской и Черниговской области.

Ранее "Телеграф" публиковал фоторепортажи из ранее оккупированых российскими войсками населенных пунктов Киевской области. Среди них разрушенная Бородянка Бучанского района и тела на улицах Ирпеня.

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#Чернигов #Война
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