Как быстро выучить базовый иностранный язык беженцу: полезные ссылки

Украинцам за границей будет тяжело без знаний иностранных языков.

Больше 4 млн украинцев покинули родную страну из-за полномасштабного вторжения рф, которое длится вот уже 46 дней. Беженцам помогают власти дружественных стран, однако существует ряд барьеров, которые украинцам за границей желательно преодолеть, в частности языковой.

По состоянию на 8 апреля 4 441 663 гражданина Украины выехали за пределы страны с начала российского вторжения. Таким данными поделилось Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев на своем сайте.

Большинство из украинцев уехало в Польшу — более 2,5 млн человек. В Румынию выехали более 678 тыс. человек, в Венгрию — 413 тыс., в Молдову — 406 тыс., в россию — 389 тыс., в Словакию — 310 тыс. и в Белорусь — 19 тыс. человек.

Для того, чтобы выучить иностранный язык на базовом уровне, нужно желание и время. В современном мире необязательно ходить на курсы, ведь можно получить образование онлайн, это касается и языков.

К примеру базовый уровень польского языка А1 на сайте univerpl можно выучить за 2,3-3 месяца за 3000 грн. Немецкий язык уровня А1 также можно освоить за три месяца или быстрее (если вы все схватываете на лету), сообщают на онлайн-курсах thecampster. С Английским все намного проще. Englishouse, к примеру, проводит онлайн-занятия от 280 грн за урок.

Также способствуют изучению иностранных языков и различные приложения в частности Дуолинго. Потратив несколько минут в день можно тренировать свои знания и узнавать, что-то новое ежедневно. Начать можно с нуля.

Приложение Дуолинго

Ранее сообщалось, что советник Офиса президента Михаил Подоляк назвал ситуацию с беженцами гуманитарной катастрофой. Западные СМИ допускают, что россияне специально создали поток беженцев в Европу.